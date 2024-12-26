В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и отправку самолетов

С 17:36 в аэропорту Калуги сняли ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — уточнил он.

В 16:08 Росавиация сообщила об ограничении работы всех московских и калужского аэропортов. Причиной этого решения стали меры безопасности, направленные на защиту гражданских авиарейсов.

В 16:39 ограничения сняли для аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Ранее план «Ковер», из-за которого самолеты не вылетают и не приземляются, вводили в аэропорту Казани. Причиной стала угроза атаки беспилотников.