Росавиация признала падение самолета в районе Коломны катастрофой
Росавиация назвала крушение легкомоторного самолета в Московской области, в котором погибли два человека, катастрофой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сегодня около 15:30 в районе подмосковного города Коломна разбился частный легкомоторный самолет Alto NG с регистрационным номером RA-3401G.
«По данным МЧС России, на борту воздушного судна находились два человека, оба погибли. Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу», — говорится в сообщении.
Причины будут расследовать специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) совместно с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.
На кадрах с места ЧП видно, что самолет получил серьезные повреждения. От удара разбилась кабина, отвалились крылья, деформировался корпус. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.