Росавиация признала падение самолета в районе Коломны катастрофой

Росавиация назвала крушение легкомоторного самолета в Московской области, в котором погибли два человека, катастрофой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня около 15:30 в районе подмосковного города Коломна разбился частный легкомоторный самолет Alto NG с регистрационным номером RA-3401G.

«По данным МЧС России, на борту воздушного судна находились два человека, оба погибли. Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу», — говорится в сообщении.

Причины будут расследовать специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) совместно с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.

На кадрах с места ЧП видно, что самолет получил серьезные повреждения. От удара разбилась кабина, отвалились крылья, деформировался корпус. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.