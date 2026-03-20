Из-за крушения легкомоторного самолета в Коломне погибли два человека

В Коломне разбился легкомоторный самолет, в результате погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

Крушение произошло около берега реки Ока. Возможные причины падения борта в ведомстве не озвучили. В распоряжении 360.ru появилась видеозапись с места ЧП.

Ранее учебный самолет Diamond DA 40 упал в Оренбургской области. Погибли пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации. После крушения СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следствие установило, что борт рухнул в поле неподалеку от поселка Джанаталап в Орске. Самолет начал падать после набора высоты. Возможной причиной могла стать ошибка пилота или технические неисправности.