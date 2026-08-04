Росавиация отчиталась о поисках пропавшего в Иркутской области самолета Cessna

Росавиация: на поиски пропавшей Cessna вылетел еще один самолет

Росавиация ведет поиски самолета Cessna-182, пропавшего в Иркутской области накануне. На борту находилось два человека, командир и летчик-наблюдатель, сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет вылетел на патрулирование леса, в 20:50 по местному времени он должен был вернуться на базу, но экипаж на контрольную связь не вышел. В Росавиации уточнили, что аварийный сигнал с воздушного судна не поступал.

«Из Бодайбо на поиски вылетело еще одно воздушное судно эксплуатанта — самолет Cessna. Из Братска в Киренск перебазировался вертолет Ми-8 авиакомпании „ЮТэйр — Вертолетные услуги“ со спасателями Братской региональной поисково-спасательной базы», — отметили в пресс-службе.

Спасатели приступят к поисками после улучшения погодных условий, в регионе сейчас сложная метеорологическая обстановка.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку в связи с пропажей самолета, возбуждено уголовное дело.