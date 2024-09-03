Рок-певица погибла в ДТП с мотоциклом в Санкт-Петербурге

«Фонтанка»: солистка рок-группы ThornEden погибла в ДТП в Петербурге

В ДТП на 30-м километре внутреннего кольца КАД погибла 28-летняя солистка рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд, девушка ехала на мотоцикле BMW в качестве пассажира. Об этом сообщила «Фонтанка».

Друзья девушки рассказали, что группа в конце августа выпустила первый релиз и готовилась к участию в фестивале.

В полиции установили, что 35-летний байкер, двигаясь по КАД от проспекта Культуры в сторону улицы Руставели, не справился с управлением и задел с правой стороны по ходу движения автомобиль Kia Ceed. В результате удара мотоцикл опрокинулся, водитель получил травмы средней степени тяжести, а пассажирка погибла на месте.

По факту ДТП полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Ранее в ДТП в Санкт-Петербурге погиб 51-летний пассажир Volkswagen Bora. Причиной аварии стало столкновение с лосем на КАД. Водителя иномарки госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии.

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