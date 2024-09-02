Мужчина погиб при столкновении иномарки с лосем на КАД в Петербурге

Смертельная авария с участием лося произошла на КАД в Петербурге. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на 37-м километре трассы 49-летний водитель машины Volkswagen Bora столкнулся с диким животным, перебегавшим проезжую часть.

Жертвой ДТП стал 51-летний пассажир иномарки. Автомобилисту потребовалась госпитализация. Его состояние оценивают как тяжелое.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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