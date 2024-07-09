Родственники участников «стреляющей свадьбы» устроили конфликт в Пушкинском суде

Участников «стреляющей свадьбы» в Пушкино привезли в суд. Родственники обвиняемых попытались прорваться к ним через охрану, видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

Источник рассказал, что близкие обвиняемых устроили конфликт с судебными приставами. По этой причине в Пушкинский суд направили усиление.

Ранее в Сети распространились кадры со свадьбы, гости которой открыли стрельбу во время праздника. На видеороликах невеста открыла огонь в воздух из пистолета. Участники свадьбы также устроили стрельбу, когда ехали в автомобиле. Правоохранители задержали порядка 10 человек, в том числе молодоженов.

Ранее стрельбу на свадьбе устроили в Петербурге на Стародеревенской улице. Гость праздника после свадебной церемонии сделал несколько выстрелов в воздух, когда молодожены садились в автомобиль. Полиция начала разыскивать мужчину. После задержания в отношении него могут возбудить уголовное дело.