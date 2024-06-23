Гость устроил стрельбу на свадьбе в Петербурге

Один из гостей начал стрелять в воздух после свадебной церемонии в Петербурге. Правоохранители его уже ищут. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области области в Telegram-канале.

Все произошло днем в субботу, 22 июня, на Стародеревенской улице.

«Молодожены рассаживались по автомобилям после церемонии. В этот момент один из гостей произвел несколько выстрелов в воздух», — уточнили в сообщении.

По данным ведомства, после выстрелов мужчина сел в автомобиль «ВАЗ-2110» и уехал. Правоохранители узнали о произошедшем от прохожего. Стрелявшего уже ищут. После задержания против него могут возбудить уголовное дело.

Ранее на Народной улице в Петербурге уроженец Чечни выстрелил в продавца магазина из травматического пистолета. Полицейские прибыли на место, но злоумышленник забаррикадировался в квартире и начал по ним стрелять.