Родной брат стюарда «Уральских авиалиний» не смог найти его после ЧП в Актау

Имени пропавшего после крушения самолета в Казахстане бортпроводника «Уральских авиалиний» Рамина Агаева нет ни в каких списках. Об этом 360.ru рассказал родной брат пропавшего Эмин.

«Он говорил, что вылетает сегодня в восемь утра», — отметил мужчина.

Эмин уточнил, что они с братом последний раз разговаривали вчера вечером.

Мужчина уже связался с больницей, но там не смогли предоставить никаких данных о Рамине.

Родственник пропавшего подтвердил, что в последнее время молодой человек жил в Москве и работал бортпроводником.

Ранее двоюродный брат Рамина рассказал 360.ru, что также не может получить никаких данных о нем. Пока у семьи нет никакой информацией о его местонахождении и состоянии.