Родителям подростка, устроившего поножовщину в школе, пригрозили депортацией в Армению

Родителей подростка, который устроил поножовщину в краснодарской школе, могут депортировать. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Семье вменяют нарушение правил въезда и режима пребывания в стране, рассказал собеседник агентства. Также он добавил, что на Кубань семья приехала из Армении.

В пятницу, 8 декабря, восьмиклассник с ножом напал на учеников школы № 94 в поселке Российский в Краснодарском крае. Два подростка получили ножевые ранения, еще одного госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга.

Краевой Следственный комитет завел уголовное дело о хулиганстве.

В среду, 11 декабря, суд избрал меру пресечения для подростка в виде запрета определенных действий: ему нельзя ходить в школу и пользоваться интернетом.