Устроившего резню в школе Краснодара подростка задержали

Оперштаб сообщил о задержании подростка, ранившего пять детей в школе Краснодара

Ранения различной степени тяжести после нападения вооруженного ножом подростка получили пять учеников школы Краснодара. Устроившего резню юношу задержали правоохранители. Об этом сообщил оперативный штаб края.

Там отметили, что ножевые ранения получили три ребенка, еще двое отделались легкими травмами и от госпитализации отказались. Остальных забрали прибывшие на место врачи.

Состояние 13-летнего мальчика специалисты детской краевой клинической больницы оценили как средней степени тяжести. Также помощь врачей в медицинском учреждении получил 15-летний подросток с ножевым ранением стопы. У 14-летнего школьника медики диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Напавшего на школьников задержали на месте происшествия. В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал разобраться, как подросток пронес нож в школу.

«Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», — написал он в Telegram-канале.

Поножовщину в здании филиала школы № 94 в поселке Российский Краснодара устроил ученик восьмого класса. В администрации муниципалитета заявили, что причиной стал конфликт среди школьников, в ходе которого один из учеников достал нож.