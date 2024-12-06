Восьмиклассник устроил резню в школе Краснодара

Один из учеников восьмого класса в здании филиала школы № 94 в Краснодаре нанес ножевое ранение мальчикам. Предварительно, пострадали два ребенка, сообщили в региональном МЦУ. Кадры с места нападения попали в распоряжение 360.ru.
Медики доставили пострадавших 13 и 15 лет в больницу. Врачи диагностировали у школьников колото-резаные раны грудной клетки, живота, левого бедра и ноги.
Сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы. Обстоятельства и мотивы происшествия устанавливаются.
По данным городской администрации, к поножовщине в поселке Российский привел конфликт среди школьников. Пострадали трое учеников, сейчас они находятся под наблюдением медиков.