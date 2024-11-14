Родители отравившихся насмерть детей под Красноярском переехали к родственникам

Родители четверых детей, насмерть отравившихся в Красноярском крае, перебрались жить к родственникам. Об этом со ссылкой на данные регионального СК сообщило РИА «Новости» .

Мать погибших детей на момент отравления была на девятом месяце беременности. В краевой прокуратуре подтвердили, что 8 ноября она родила здорового мальчика в перинатальном центре Ачинска.

Живущая в селе Красная сопка семья из шести человек обратилась в больницу с симптомами отравления 21 сентября. Погибли четверо детей: 13-летний мальчик, а также девочки 12,11 и шести лет. На посуде в доме обнаружили следы инсектицидов. В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия выяснили, что содержимое найденных баллонов с дихлофосом соответствует заявленному производителем.

Отца семьи заподозрили в непреднамеренном убийстве детей. Перед отравлением он распылил во всех комнатах средство от насекомых. На допросе мужчина признался, что после обработки инсектицидом он не проветрил как следует помещения.