Родители отравившихся насмерть детей под Красноярском переехали к родственникам

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Родители четверых детей, насмерть отравившихся в Красноярском крае, перебрались жить к родственникам. Об этом со ссылкой на данные регионального СК сообщило РИА «Новости».

Мать погибших детей на момент отравления была на девятом месяце беременности. В краевой прокуратуре подтвердили, что 8 ноября она родила здорового мальчика в перинатальном центре Ачинска.

Живущая в селе Красная сопка семья из шести человек обратилась в больницу с симптомами отравления 21 сентября. Погибли четверо детей: 13-летний мальчик, а также девочки 12,11 и шести лет. На посуде в доме обнаружили следы инсектицидов. В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия выяснили, что содержимое найденных баллонов с дихлофосом соответствует заявленному производителем.

Отца семьи заподозрили в непреднамеренном убийстве детей. Перед отравлением он распылил во всех комнатах средство от насекомых. На допросе мужчина признался, что после обработки инсектицидом он не проветрил как следует помещения.

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