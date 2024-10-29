На посуде погибших от отравления под Красноярском нашли инсектициды

На посуде из дома отравившейся в Красноярском крае семьи обнаружили следы инсектицидного средства. Об этом сообщил Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Согласно результатам экспертиз на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что содержимое баллонов с дихлофосом, которые нашли в квартире отравившихся, соответствует заявленному производителем.

Происшествие случилось в селе Красная Сопка. Семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. После этого все четверо детей — 13-летний мальчик и девочки 6, 11 и 12 лет — скончались. Сначала правоохранители рассматривали версию отравления пельменями, однако в них не нашли вредных веществ.

Позже выяснилось, что в день происшествия отец семьи обработал жилище дихлофосом. Во время этого жена с детьми гуляли на улице. Вдыхание паров вредного газа было еще одной версией случившегося.