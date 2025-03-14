«Родился в рубашке». Телеведущий Арчи чуть не погиб из-за урагана в Подмосковье

Автомобиль экс-телеведущего «Муз-ТВ» Арчи (Артура Цветкова) пострадал из-за урагана в Подмосковье. Подробностями происшествия он поделился в беседе с 360.ru.

По словам телеведущего, водитель привез его домой и поехал на заправку. ДТП произошло буквально через пять минут, как только Арчи вышел из машины.

«Ехала фура со строительным мусором, он был накрыт тентом. От сильного ветра его распахнуло и в мой автомобиль полетел строительный мусор. Один из ящиков ударил прямо в лобовое стекло. Слава богу, что меня высадили за несколько минут до этого», — сказал он.

Арчи отметил, что мусор прилетел в сторону пассажирского сидения, на котором он обычно ездит. Водитель телеведущего в аварии не пострадал.

«Самое главное, что все живы. Мне сейчас все говорят, что я родился в рубашке», — добавил Арчи.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД заявили, что вины водителя грузовика в случившемся нет. Брезент открылся из-за сильного ветра, резюмировал собеседник 360.ru.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля. Жертвой аварии стал один человек.