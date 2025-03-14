Смертельное ДТП произошло на севере Москвы

Источник 360.ru: в ДТП трех машин на севере Москвы погиб один человек

Ночью 14 марта на Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с участием трех автомобилей, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ДТП произошло в районе часа ночи, столкнулись грузовик Scania, машина такси Chery и Volkswagen Polo. В Polo погиб один человек, в такси девушка получила травмы, ее доставили в больницу. Причины аварии устанавливаются.

Днем ранее четверо подростков пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области.