Робот-сапер начал работу на месте взрыва у дома, где погиб начальник войск РХБЗ

На месте взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве работает инженерно-саперная служба. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Место происшествия оцепили. Там ведут работу следователи и сотрудники оперативных служб.

Утром около подъезда дома случился взрыв. В результате ЧП погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его водитель.

Как стало известно 360.ru, сила взрыва разрушила подъездное остекленение с первого по третий этаж. Также повредились два автомобиля, припаркованные рядом. На кадрах с места происшествия видно, что в эпицентре взрыва образовалась глубокая яма.

Причиной случившегося стало взрывное устройство, предварительно заложенное в самокат, стоящий недалеко от входа в подъезд. После ЧП возбудили уголовное дело. Правоохранители назначили ряд экспертиз.