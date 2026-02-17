Режим повышенной готовности ввели в Махачкале из-за утечки газа

В Махачкале ввели режим повышенной готовности после пожара на газонакопительной станции. Об этом заявил глава города Джамбулат Салавов в телеграм-канале .

«В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале», — сказал он.

Салавов сам выехал на место ЧП. Возгорание уже потушили, сотрудники оперативных служб работают в усиленном режиме, для ликвидации угрозы приняли все необходимые меры. Также сформировали оперативный штаб, который устранит последствия случившегося и займется обеспечением безопасности граждан.

Из зоны поражения эвакуировали местных жителей. Их отправили в пункт временного размещения в школе.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это большая трагедия, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их в это тяжелое время», — сказал глава города.

В понедельник в пригородном поселке Новый Хушет, расположенном на окраине Махачкалы, загорелась цистерна с сжиженным газом. Пожар случился во время перекачки топлива из железнодорожных автоцистерн в резервуары — образовалась искра статического электричества, что вызвало возгорание. Оператор станции получил ожоги и скончался.