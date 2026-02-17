Около 25 жителей эвакуировали с места утечки газа в Махачкале

В Махачкале из зоны утечки газа после пожара на газонакопительной станции эвакуировали около 25 жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Махачкалы.

Возгорание цистерны со сжиженным газом произошло в понедельник в поселке Новый Хушет на окраине города. При перекачке газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары из-за образовавшейся искры статического электричества произошел пожар.

Оператор станции получил ожоги, от которых скончался, сообщили ранее в пресс-службе. В городе ввели режим повышенной готовности.

«Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения. В общеобразовательной школе № 6 развернут оперативный штаб, где организованы все условия для обеспечения безопасности и комфорта», — отметили в администрации.

ПВР оборудован всем необходимым и может принять до 50 человек.