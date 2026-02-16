Появилось видео с места смертельного пожара на нефтебазе в Дагестане

Один человек погиб во время пожара на нефтебазе в Дагестане. ЧП произошло в поселке Новый Хушет. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По данным источника «112», произошло факельное возгорание одной из цистерн. Погиб, предположительно, сотрудник нефтебазы. Пожар оперативно потушили.

Прокуратура Дагестана взяла на контроль установление обстоятельств возгорания. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров.

Официальная информация о погибшем не поступала.

Ранее мощное возгорание началось на нефтебазе в Пензе после налета БПЛА.