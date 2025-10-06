Режим опасности БПЛА ввели в Северной Осетии

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале .

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — написал он.

Меняйло попросил сохранять спокойствие и верить только официальной информации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник на подлете к столице. По его словам, на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

Также утром Telegram-канал Shot сообщил о 10 мощных взрывах, прогремевших в Туапсе. Как отметили местные жители, хлопки раздавались около двух часов со стороны Черного моря.

Кроме того, громкие звуки слышали рядом с поселком Лазаревское в Сочи. В небе засветились вспышки, предварительно, сработала система ПВО.