Последствия взрыва в многоэтажке в Ставрополе сняли на видео

Утром 21 мая в Ставрополе в многоэтажном доме на улице Тухачевского прогремел мощный взрыв. Видео с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что квартиру на верхнем этаже полностью разрушило — стен нет, внутри полыхает огонь. Повреждения таже получил соседний дом.

На место случившегося прибыли экстренные службы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, причиной стал взрыв бытового газа. Есть как минимум одна пострадавшая, ей оказывается медицинская помощь.

«Как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению», — добавил губернатор.

Ранее стало известно о мощном взрыве в многоэтажке на улице улице Генерала Тюленева в Москве. Погибли несколько человек.