Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве в многоэтажке в Ставрополе

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Ставропольского края.

«В результате взрыва пострадала женщина. <…> За амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребенок, состояние удовлетворительное», — рассказали представители ведомства.

В Минздраве региона уточнили, что бригада скорой помощи прибыла на место ЧП в течение 12 минут. Одну из пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали. Состояние двух человек, в числе которых ребенок, оценивается как удовлетворительное. Медицинскую помощь они получают амбулаторно.

По данным Telegram-канал Mash, у 31-летней женщины травма нижней конечности и черепно-мозговая травма, как и у пострадавшего десятилетнего ребенка.

Мощный взрыв в многоэтажке на улице Тухачевского в Ставрополе произошел около семи утра 21 мая. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Обломки бетона повредили десятки автомобилей.

На данный момент на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб города.