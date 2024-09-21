Локальный режим ЧС ввели в Тихорецком районе Кубани

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в Тихорецком районе Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

Экстренные и специальные службы продолжают работу в районе после атаки БПЛА.

«Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием», — написал глава Кубани.

По его словам, сейчас мирным жителям ничего не угрожает, но нужно время, чтобы провести полную проверку территории.

Один из поселков Тихорецкого района эвакуировали после обстрела ВСУ. Пункт временного размещения развернули в Тихорецке.