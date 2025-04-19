Режим ЧС ввели в пяти районах Дагестана из-за непогоды

В пяти районах Дагестана из-за непогоды объявили режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

«В зоне ЧС находятся Агульский, Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский и Курахский районы», — отметили в ведомстве.

Режим повышенной готовности действует в 16 муниципалитетах, в том числе в Цунтинском, Сергокалинском, Гунибском и Лакском районах.

По данным МЧС, из-за сильных дождей и паводков в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях начали откачивать воду из подвалов.

«В Сулейман-Стальском районе восстанавливают мост: 25 специалистов и 13 единиц техники работают круглосуточно», — добавили в министерстве.

Для жителей сел, где пострадала дорожная инфраструктура, организовали пешие переправы и запустили автобусы. По всем маршрутам движение должны были открыть к 18:00 субботы. К устранению последствий аварий на электросетях привлекли 678 сотрудников и 294 единицы техники.

В труднодоступные районы — Рутульский, Ахтынский, Агульский — доставили спутниковые телефоны.

По данным Mash Gor, из-за проливных дождей без света остались тысячи жителей Дагестана. В Махачкале коммунальщики перешли на усиленный режим работы.