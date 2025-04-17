Тысячи жителей Дагестана остались без света из-за проливных дождей

Тысячи жителей Дагестана остались без света из-за непогоды в регионе, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.
В Сулейман-Стальском районе после дождя несколько населенных пунктов отрезало, переправу через реку Арага только предстоит восстановить. В Кировском районе вышедшая из берегов вода попала на подстанцию.
Специалисты ведут ремонтные работы, но добраться до объектов непросто: несколько деревьев упали и перегородили дороги, еще часть дорог размыло.
Накануне мэрия Махачкалы объявила о переходе коммунальщиков на усиленный режим работы из-за ливней. Причиной дождей стал циклон, ливневки на улицах не справились с потоками воды. На некоторых улицах асфальт полностью ушел под воду.
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