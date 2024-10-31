В МЧС подтвердили гибель двух человек при взрыве газа в Черкесске

Жертвами взрыва газа в пятиэтажке на улице Лободина в Черкесске стали два человека. Об этом заявили в региональном главке МЧС. Травмы, по данным ведомства, получили 11 человек.
Взрыв бытового газа в доме прогремел около 06:00. Спасатели извлекли из-под завалов трех человек и передали их врачам. В общей сложности число пострадавших достигло 11. Смертельные травмы получили двое.
Сейчас сотрудники МЧС России проводят разбор перекрытий между 4 и 5 этажом. Из дома эвакуированы 52 человека. Их разместили в ПВР.
Поисково-спасательные работы ведут 195 специалистов. Ранее по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Исторические сюжеты на стенах зданий появились в центре Звенигорода
«Подлетели мы все на своих кроватях». Очевидец — о взрыве в доме в Черкесске
В Донецке задержали мужчину, готовившего теракт в здании прокуратуры
Набиуллина развеяла главный миф о повышении ключевой ставки
Чеховского «Пабло Эскобара» задержали за незаконный оборот наркотиков
Парк коммунальной техники в Лобне пополнился новыми машинами
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте