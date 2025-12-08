Режим ЧС ввели в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарском округе Иркутской области объявлен режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-9. Все службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр Сергей Петров в своем Telegram-канале .

«Подача тепла ограничена в 1546 многоквартирных домах, в которых проживают более 167 тысяч человек, и 121 социально значимом объекте», — уточнил он.

Вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым Петров отправился на теплоэлектростанцию, чтобы оценить ситуацию. После этого провели внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным Байкальской энергетической компании, к 15:00 среды, 10 декабря, ситуация стабилизируется.

«Сегодня ночью энергетики растопили пятый котлоагрегат, идет набор нагрузки. В ближайшие два часа он выйдет на полную мощность. Также завершается ремонт работы на шестом котле. Организованы круглосуточные работы», — добавил мэр.

Шесть школ — № 3, 5, 19, 20, 21 и 27 — перешли на дистанционное обучение. В двух других школах — № 7 и № 40 — только младшие классы учатся онлайн.

В пяти детских садах — № 34, 63, 86, 87 и при школе № 40 — температура упала ниже 17 градусов. Из-за этого детей временно перевели в другие дошкольные учреждения.

Власти готовы к сложностям из-за похолодания. Для людей подготовили пункты временного размещения, способные принять шесть тысяч человек.

Ранее в Новосибирске более 50 домов лишились отопления из-за аварии, среди них — школы, колледж, детские сады и поликлиника. Морозы в городе достигали -20 градусов.