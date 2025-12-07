Авария на ТЭЦ в Ангарске затронула 1546 домов

Кобзев: отопление в домах Ангарска после аварии на ТЭЦ придет в норму к полуночи

Поломка котла на теплоэлектростанции № 9 в Ангарске произошла во время ремонтных работ, что привело к снижению параметров теплоносителя в 1546 домах. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев .

Он заявил, что резервный котел уже ввели в работу и температура теплоносителя вернется к норме к полуночи.

«Следующий шаг — ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт», — сказал Кобзев.

Губернатор добавил, что сотрудники управления образования города взяли под контроль ситуацию с температурой в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования.

«В понедельник по результатам складывающейся обстановки примем решение об иных мерах реагирования. Хочу отметить, что за последние годы это первая нештатная ситуация на генерирующем источнике теплоснабжения Ангарска», — подытожил Кобзев.

В воскресенье, 7 декабря, мэр Ангарска Сергей Петров объявил о введении в городе режима повышенной готовности после выхода из строя котла на тепловой электростанции № 9. Он заявил, что, по оценке специалистов, ремонт продлится до 11 декабря.