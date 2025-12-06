В Новосибирске больше 50 домов лишились отопления из-за аварии

В Заельцовском районе Новосибирска произошло аварийное отключение теплоснабжения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативную карту отключений мэрии города.

Согласно ее данным, без отопления остались 53 многоквартирных дома и соцобъекта, среди которых — школы, колледж, детские сады и поликлиника. При этом морозы в Новосибирске достигают -20 градусов.

«Начало отключения — 06.12.2025 06:00. Конец отключения — 07.12.2025 05:00», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что не меньше 20 многоквартирных домов остались без тепла из-за коммунальной аварии в Тюмени. Прорыв сети произошел на улице Первомайской.