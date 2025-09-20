Режим ЧС ввели в Амурской области после схода вагонов
После схода вагонов в Тындинском районе Амурской области объявили режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.
Два вагона и укладочный кран сошли на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги во время замены рельсошпальной решетки. Погибли двое рабочих: один скончался на месте, второй — от полученных ранений в больнице.
Тындинский транспортный прокурор Александр Ионов подтвердил, что в результате пострадали 14 человек.
«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тындинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — отметил он.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека.
Ранее смертельный случай схода вагонов произошел в Ленобласти. В результате погиб машинист, которого зажало в кабине.