Режим ЧС ввели в Амурской области после схода вагонов

После схода вагонов в Тындинском районе Амурской области объявили режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Два вагона и укладочный кран сошли на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги во время замены рельсошпальной решетки. Погибли двое рабочих: один скончался на месте, второй — от полученных ранений в больнице.

Тындинский транспортный прокурор Александр Ионов подтвердил, что в результате пострадали 14 человек.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тындинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — отметил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека.

Ранее смертельный случай схода вагонов произошел в Ленобласти. В результате погиб машинист, которого зажало в кабине.