Двое погибли, 14 пострадали. В Амурской области с рельсов сошел поезд

В Амурской области с рельсов сошел поезд, два человека погибли

В Амурской области поезд сошел с рельсов и столкнулся с бульдозером. Два человека погибли, 14 пострадали, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло в 20:40 по местному времени на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. Работники заменяли рельсошпальную решетку в период «технологического окна». С рельсов сошло два вагона и укладочный кран.

На одной из платформ находились несколько рабочих, еще два человека — на укладочном кране. В результате схода с рельсов подвижного состава один человек погиб на месте, второй от полученных ранений скончался в больнице. Остальные сотрудники получили травмы различной степени тяжести.

В Ленобласти 14 сентября из-за схода с рельсов тепловоза погиб машинист. Его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой.