За сутки в Амурской области спасатели потушили более 40 пожаров

В Амурской области за сутки ликвидировали 41 пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«Потушен 41 пожар (в том числе 33 возгорания сухой растительности), на 18 из них привлекались силы и средства МЧС России», — заявили в ведомстве.

В городе Свободном на улице Центральной загорелся дачный дом. Пожар на восьми квадратных метрах потушили, к ликвидации привлекли 10 специалистов на четырех единицах техники. Благодаря грамотным действиям спасателей, огонь не перешел на соседские дома. Обошлось без пострадавших.

Еще один пожар случился на окраине села Петруши Шимановского МО. К тушению привлекли семь пожарных и две единицы техники. Горел фронтальный погрузчик. Никто не пострадал.

«На окраине села Короли Октябрьского района шестеро огнеборцев на одной единице техники ликвидировали возгорание сухой растительности на 350 гектарах», — заявили в ведомстве.

Также возгорание случилось районе села Круглого Белогорского МО. В тушении участвовали 14 человек на четырех единицах техники. Восемь спасателей и две машины были от МЧС России. Пожарные потушили пал на 300 гектарах.

Ранее лесные пожары в Забайкальском крае охватили 380 тысяч гектаров. Из-за большого огня огромная территория покрылась дымом. Ситуацию сняли на камеру из космоса.