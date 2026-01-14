В Ростове-на-Дону потушили один из пожаров после атаки БПЛА на промзону

Пожар случился в зданиях промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова-на-Дону. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

По его словам, один пожар уже потушили, второй локализовали в 05:30.

«В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения», — заявил он.

Еще сгорели два частных дома в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района. Также у одного дома повредилась кровля.

До этого Юрий Слюсарь заявил, что после атаки ВСУ в Ростовской области пострадали четыре человека, среди них оказался четырехлетний ребенок. Пострадавших отправили в ростовскую больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.