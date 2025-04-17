Ресторан загорелся в элитном комплексе в Тверской области

Пожар вспыхнул в ресторане в сельском поселении Завидово в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасатели опубликовали кадры с места возгорания. Пострадавших в этом происшествии нет.
По информации Telegram-канала 112, пожар начался на кухне ресторана Tsarevna и распространился на площадь до 100 квадратных метров. Что именно стало причиной, не сообщается.
Ранее в ресторане «Фергана» на Павелецкой площади в Москве загорелись вентиляционные короба. Густой белый дым заполнил весь подвал, из заведения пришлось эвакуировать около 80 человек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, пожар быстро потушили, никто не пострадал.
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