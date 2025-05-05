Ресторан «Экспедиция» загорелся в центре Москвы

В Таганском районе Москвы загорелось здание ресторана «Экспедиция». Огонь охватил летнюю веранду на втором этаже, сообщил источник 360.ru.
Информация о пожаре в здании в Певческом переулке поступила в 20:23. По предварительным данным, пожар затронул вентиляционный короб и частично веранду.
До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались более 30 человек. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
По данным пресс-службы столичного МЧС, пожар в центре города оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. В тушении возгорания участвовали 29 человек и семь единиц техники.
Мощный взрыв и пожар произошли в одной из квартир многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева накануне вечером. Жертвами ЧП стали три человека.
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