Ресторан «Экспедиция» загорелся в центре Москвы

МЧС: пожар в ресторане в центре Москвы ликвидировали, пострадавших нет

В Таганском районе Москвы загорелось здание ресторана «Экспедиция». Огонь охватил летнюю веранду на втором этаже, сообщил источник 360.ru.

Информация о пожаре в здании в Певческом переулке поступила в 20:23. По предварительным данным, пожар затронул вентиляционный короб и частично веранду.

До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались более 30 человек. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным пресс-службы столичного МЧС, пожар в центре города оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. В тушении возгорания участвовали 29 человек и семь единиц техники.

Мощный взрыв и пожар произошли в одной из квартир многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева накануне вечером. Жертвами ЧП стали три человека.