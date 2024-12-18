Из-за обильных осадков река Херота вышла из берегов и начала затапливать улицы в Сочи. Фото и видео с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.
Стихия снесла деревья, подтопила земельные участки и размыла дорожное полотно. У жителей некоторых частей города пропало электричество.
Официальных комментариев от представителей экстренных служб по ситуации пока не поступало, информации о возможных пострадавших тоже нет.
Накануне улицу Маршала Захарова в Санкт-Петербурге затопило кипятком из-за прорыва трубы. Площадь коммунальной аварии составила около 200 квадратных метров. Пассажирам нескольких автобусов потребовалась помощь спасателей.
Река Херота вышла из берегов и затопила улицы Сочи
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