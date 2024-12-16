Одну из улиц в Петербурге залило кипятком

На улице Маршала Захарова в Красносельское районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщил сайт 78.ru .

После прорыва трубы из-за пара ухудшилась видимость, движение на улице было затруднено. Пассажиры нескольких автобусов оказались в западне, им потребовалась помощь спасателей. Возможен обвал грунта.

В пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу подчеркнули, что кипяток разлился возле дома № 62 на площади около двухсот квадратных метров.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отметили, что проведение ремонтных работ уже началось. Рабочие планируют завершить их к 16:15 вторника.

Ранее на десятом этаже одного из домов жилого комплекса «Большая Академическая» севере Москвы прорвало трубу с горячей водой.