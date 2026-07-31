Автобус с футболистами кировского «Факела» попал в ДТП в Ивановской области

Грузовик и автобус с футбольной командой «Факел» из Кирова столкнулись в районе деревни Комарово Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что незначительную травму локтя получил водитель автобуса. От госпитализации он отказался.

Среди находившихся в салоне футболистов никто не пострадал. Водителю фуры медицинская помощь не понадобилась.

«Произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры Ивановской области уточнили, что авария произошла из-за выезда автобуса на встречную полосу. После столкновения с грузовиком пассажирский транспорт съехал в кювет на обочине.

Сегодня же стало известно, что полиция Казани начала поиск водителя, сбившего двух пешеходов на переходе между поселком Кадышево и трассой М-7. Один из пострадавших скончался от полученных ран на месте, второго пешехода доставили в больницу.