Рейсовый автобус и «Газель» не разъехались в Марьине: есть пострадавшие

Источник 360.ru: в ДТП автобуса и «Газели» в Марьине пострадали два человека

Днем 22 октября в районе Марьино на юго-востоке Москвы в аварию попали рейсовый автобус маршрутом № 957 и «Газель». Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в районе дома № 13 по Луговому проезду. В результате столкновения пострадали двое пассажиров автобуса, их доставили в больницу. Всего в салоне находились восемь человек.

На место прибыли бригады скорой помощи и экипажи ГИБДД. Правоохранители перекрыли одну полосу в сторону центра и одну — в сторону области.

