Сотрудник скорой помощи пострадал в ДТП на Каширском шоссе

Утром 21 октября на юге Москвы произошла авария с участием двух иномарок. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 09:11 по московскому времени. На Каширском шоссе в районе Орехово-Борисово Северное столкнулись Kia и Ford, принадлежащий службе скорой помощи.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель Kia и сотрудник скорой. На перекрестке перекрыли одну полосу движения.

Ранее стало известно, что пьяный водитель Mercedes не справился с управлением и влетел в деревянный жилой дом в Башкирии в городе Октябрьском. Пострадала пассажирка иномарки.