Пьяный водитель Mercedes влетел в жилой дом в Башкирии

Житель Башкирии врезался на Mercedes в деревянный дом

Водитель автомобиля Mercedes-Benz в городе Октябрьском не справился с управлением и на скорости влетел в деревянный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Башкирии.

ДТП произошло в 1-м проезде Свободы. Иномарка проломила стену, из жителей дома никто не пострадал, но 32-летняя пассажирка Mercedes получила ушибы. Проверка показала, что 30-летний водитель был пьян.

«При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что в парах выдыхаемого воздуха водителя обнаружен этанол 0,633», — уточнили в ГАИ.