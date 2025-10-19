Пьяный водитель Mercedes влетел в жилой дом в Башкирии
Житель Башкирии врезался на Mercedes в деревянный дом
Водитель автомобиля Mercedes-Benz в городе Октябрьском не справился с управлением и на скорости влетел в деревянный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Башкирии.
ДТП произошло в 1-м проезде Свободы. Иномарка проломила стену, из жителей дома никто не пострадал, но 32-летняя пассажирка Mercedes получила ушибы. Проверка показала, что 30-летний водитель был пьян.
«При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что в парах выдыхаемого воздуха водителя обнаружен этанол 0,633», — уточнили в ГАИ.
По факту аварии начали проводить административное расследование.
