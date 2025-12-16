Рейс в Кайо-Коко из Шереметьева запланировали к вылету в 13:30

Рейс Москва — Кайо-Коко, оставшийся в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем на борту, планирует вылететь на Кубу в 13:30. Об этом сообщили 360.ru в Дирекции по связям с общественностью воздушной гавани.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind должен был вылететь в 08:12 утра, но командир принял решение прервать взлет. Никто из 432 пассажиров и 21 члена экипажа на борту не пострадал. Аэропорт также работает в штатном режиме.

По данным источника 360.ru, у самолета загорелся двигатель. Пассажиры подтвердили эту информацию. По их словам, паники не было, пилот остановил воздушное судно всего через несколько секунд.

По данным Telegram-канала Shot, другой Boeing 777 той же авиакомпании в январе уже ломался во время полета в Кайо-Коко. Тогда пришлось вынужденно приземляться в Санкт-Петербурге, также обошлось без пострадавших.