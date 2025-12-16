Двигатель Boeing, загоревшегося в Шереметьеве, уже ломался в этом году

Двигатель самолета Boeing, загоревшегося сегодня в Шереметьеве, уже выходил из строя в этом году во время полета на Кубу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, у Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind отказал двигатель во время январского рейса из Москвы в Кайо-Коко. Когда борт добрался до норвежского воздушного пространства, сообщил о поломке и вынужденно приземлился в аэропорту Пулково.

Самолет с туристами, который должен был отправиться сегодня из Шереметьева в Кайо-Коко, тоже не вылетел из-за неисправности двигателя. Рейс перенесли на 5,5 часа, вылет запланировали на 13:00.

Двигатель загорелся прямо перед взлетом. Самолет должен был отправиться в путь в 07:00, однако, когда начал разгоняться, со стороны первого двигателя появилась вспышка. В итоге борт приземлился и притормозил на большой скорости. Пассажиры рассказали 360.ru, что никто не паниковал, а пилот очень быстро среагировал.