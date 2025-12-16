«Пилот очень быстро среагировал»: появились детали ЧП с Boeing при взлете в Шереметьеве

Пассажирка рассказала о вспыхнувшем двигателе у самолета в Шереметьеве

На борту пассажирского самолета, у которого утром 16 декабря вспыхнул правый двигатель в аэропорту Шереметьево, не было паники. Об этом 360.ru сообщила одна из пассажирок Мария.

«Хлопок, вспышка и тряхануло. Думали, что колесо лопнуло. Пилот очень быстро среагировал на неполадку. За несколько секунд остановились. Это успокоило, конечно», — сказала женщина.

По ее словам, взлететь воздушное судно не успело: пилот вовремя остановил борт при разгоне.

Собеседница 360.ru добавила, что многие из пассажиров даже не поняли, что произошло, а находившиеся в салоне дети не проснулись.

После случившегося пилот объявил о технической неисправности, затем пассажиров вернули в аэропорт и выгрузили их багаж. Вылет перенесли на 13:30 по московскому времени.