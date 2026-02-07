Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air, летевший в Москву, вернулся в аэропорт Пхукета из-за неисправности шасси. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Экипаж рейса ZF-2904 Пхукет — Москва принял решение вернуться в аэропорт вылета по технической причине — из-за неуборки створок шасси», — заявили в авиакомпании.

Самолет совершил успешную посадку в 02:36 по местному времени. Посадка прошла благополучно в штатном режиме.

На борту лайнера не было пострадавших пассажиров. Вылет рейса в Москву перенесли на более позднее время.

Ранее самолет с россиянами вернулся в Хургаду после вылета из-за того, что авиакомпания забыла их багаж. Самолет пришлось посадить после 30 минут полета.