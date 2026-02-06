Самолет с россиянами вернулся в Хургаду после вылета из-за забытого багажа

Самолет с россиянами вернулся в Хургаду после вылета из-за того, что авиакомпания забыла их багаж. Информацию об этом 360.ru подтвердила блогер Анастасия Кобелева.

Собеседница рассказала, что туда и обратно летела частной компанией AlMasria Universal Airlines. Проблемы начались еще в России.

«Мы были в аэропорту Кольцово, наше турагентство сказало, что рейс задерживается. <… > Самолета не было час, два, три. Все время объявляли, что задержка», — отметила Кобелева.

Обратный рейс тоже задержали. Пассажиры сидели в самолете, который долго не взлетал.

«В итоге мы взлетели, 30 минут побыли в небе и приземлились обратно в Хургаду. Причем нам ничего не объяснили, никакую причину. Я только увидела, что подъезжала пожарная машина. Наверное, заправляли самолет, не знаю», — добавила блогер.

Позже пассажирам объяснили, что самолет приземлился из-за того, что недозагрузили багаж.

В октябре прошлого года сотни российских туристов застряли в Турции.