Рейс из Хургады в Петербург экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы БПЛА

Самолет авиакомпании Nesma Airlines, летевший из Хургады в Петербург, из-за ограничений в Пулкове перенаправили в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на погранслужбу Финляндии.

Самолет должен был прилететь ночью 25 марта, но, пролетев недалеко от Петербурга, ушел в Хельсинки.

По информации источника RT, пассажиров около четырех часов держали в салоне, только после возмущения людей перевели в запасной терминал. Пилоты уехали отдыхать в гостиницу — подменного экипажа нет.

В Росавиации телеканалу подтвердили, что самолет приземлился в Хельсинки, так как это иностранная компания и может там садиться. Там добавили, что в Финляндии не спешат обеспечивать россиян нормальной едой и гостиницей, хотя вылет в Санкт-Петербург назначили на 17:00.

Аэропорт Пулково утром 25 марта более пяти часов работал в условиях ограничения воздушного пространства.