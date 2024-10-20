Редкий автомобиль загорелся на Смоленской площади в Москве

В Москве загорелся редкий автомобиль. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, пламя охватило машину Mercury Grand Marquis на Смоленской площади. На место прибыли пожарные, огонь распространился на площади два квадратных метра.
«Пострадавших нет», — добавил источник.
Он не уточнил причину возгорания.
Накануне на шоссе в Ногинске загорелись три автомобиля. Это произошло после столкновения фуры с «Газелью». В результате также пострадала легковушка. Спасатели МЧС потушили машины. Судя по кадрам министерства, авто сгорели дотла.
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