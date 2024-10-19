Фура и «Газель» столкнулись и загорелись на шоссе в Ногинске

Источник 360.ru: на трассе в Ногинске после ДТП вспыхнули фура и грузовик

Две фуры столкнулись на Горьковском шоссе в Ногинске. Из-з-за аварии большегрузы загорелись, сообщил источник 360.ru.

В результате ДТП по дороге растеклось топливо, которое загорелось. В распоряжении 360.ru оказалось видео с последствиями аварии. Трассу перекрыли, на место прибыли экстренные службы.

Собеседник 360.ru рассказал, что обошлось без погибших. Эту информацию подтвердили в МЧС. На месте ДТП работают восемь спасателей и две единицы техники.

Ранее автобус и фура столкнулись на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в Краснодарском крае. Водитель грузовика погиб на месте. Из-за аварии пострадали 31 человек, 22 из них госпитализировали. В числе пассажиров были дети. Пожар тушили 35 огнеборцев и девять единиц техники, автобус и грузовик сгорели дотла.